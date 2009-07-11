الاحتفال بالذكرى المائة وخمسون لساعة بيج بن

تتواصل في بريطانيا الاحتفالات بالذكرى المئة وخمسين لانشاء ساعة بيغ بين الشهيرة.

تعد بيج بن تحفة معمارية وقفت شاهدة على الزمن منذ حكم الملكة فيكتوريا ,