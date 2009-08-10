مقتل 41 على الاقل واصابة 150 في تفجيرات بالعراق

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."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير
يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير
قتل 41 شخصا على الاقل واصيب نحو 150 بجروح الاثنين في سلسلة تفجيرات في العاصمة بغداد وفي قرية خزنة الواقعة شرقي مدينة الموصل.
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