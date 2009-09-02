وثائق: بريطانيا لم ترغب ان يموت المقرحي في السجن

كشفت الحكومة البريطانية عن مراسلات مع السلطات الاسكتلندية، تتعلق بالإفراج عن عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي، لتفنيد ما قيل عن ان الافراجَ جاء لمصلحةٍ اقتصادية لا بدوافع إنسانية. وكانت اسكتلندا قد اطلقت سراح المقرحي، الذي يعاني من السرطان، ما اثار كثيرا من الجدل.