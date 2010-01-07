صدامات بين الشرطة ومتظاهرين اقباط في صعيد مصر

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وقعت صدامات بين نحو الفين من المتظاهرين الاقباط وقوات الشرطة في مدينة نجع حمادي في محافظة قنا بصعيد مصر، وذلك اثر اعتداء مسلح تعرضت له الكنيسة القبطية في المدينة.
ووقعت الصدامات بين الشرطة والمحتجين الاقباط خارج مقر المستشفى الذي نقل اليه ضحايا الاعتداء.
وقتل سبعة أقباط وأصيب عشرة آخرون نصفهم في حالة خطيرة بعد أن أطلق مسلحون النار من سلاح آلي على تجمع للأقباط لدى خروجهم من قداس عيد الميلاد.
ووقع الحادث بعد منتصف ليلة الاربعاء بالتوقيت المحلي بعد اداء المصلين لقداس عيد الميلاد الذي يوافق يوم 7 يناير/كانون الثاني بالتقويم القبطي.
ووقعت الصدامات بين الشرطة والمحتجين الاقباط خارج مقر المستشفى الذي نقل اليه ضحايا الاعتداء.
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