معرض ديترويت: المصنعون يبحثون عن بدائل للسيارات التقليدية

افتتح المعرض الدولي للسيارات في ديتروت، وسط محاولات من صناعة السيارات للنهوض من آثار الأزمة المالية العالمية.

وتشهد ولاية ميشيغن وهي مقر ثلاث شركات أمركية لتصنيع السيارات، معدل بطالة يفوق خمسة عشر في المئة و هو من أعلى نسب البطالة في الولايات المتحدة. فكيف يبدو مستقبل قطاع السيارات الأمركية و على ماذا سيعتمد خلال الأشهر المقبلة... المزيد في هذا التقرير