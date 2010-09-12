تركيا: بدء التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها في تركيا حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه أن يمكن من محاسبة الجيش أمام القضاء.

ويحق لخمسين مليون ناخب التصويت على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة الى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الإنضمام الى عضوية الإتحاد الأوروبي.

وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.

واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية .

واشارت استطلاعات اخرى الى انه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011.