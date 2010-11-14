ايقاف الداعية المتشدد عمر بكري عقب الحكم عليه

قالت مصادر في جهاز الامن اللبناني انه تم ايقاف الداعية المتشدد عمر بكري الاحد في طرابلس، بعد ان اصدر عليه القضاء اللبناني حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهم الانتماء الى تنظيم مسلح، والدعوة الى القتل، والنيل من هيبة الدولة.

ونقل عن مسؤول امني لبناني قوله ان دورية تابعة للامن اللبناني اوقفت بكري، وهو لبناني من اصل سوري، في منزله بطرابلس، حيث ينقل الى بيروت.

واضاف المسؤول ان الدورية اضطرت الى اطلاق النار في الهواء لتفريق جمهور تجمع اثناء عملية توقيف بكري.

وكان القضاء العسكري اللبناني قد حكم على بكري بالسجن المؤبد بعدة تهم، منها التحريض على القتل والانتماء الى جماعة مسلحة وتدريبها بهدف الاضرار بالدولة.