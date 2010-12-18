احياء ذكرى وفاة جلال الدين الرومي بتركيا

احتفلت طائفة صوفية تركية بذكرى وفاة جلال الدين الرومي أحد أبرز أئمة المتصوفة. الاحتفال الذي أقيم في مدينة قونيا حضره عدد من المسؤولين الاتراك على رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان..