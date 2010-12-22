مدرسة سانتا: تاريخ وتمثيل، وتدريب عملي

أقيمت في سمرسيت بجنوب إنجلترا مدرسة لتدريب الراغبين في الحصول على شهادة لتأدية دور بابا نويل (سانتا كلوز) خلال فترة عيد الميلاد، حيث يركز المنهج الدراسي على الخلفية التاريخية لسانتا، فضلا عن تدريبات عملية على الصياح والتمثيل، والتعامل مع الأطفال، وحيوانات الرنة.