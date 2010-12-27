فيديو: وتارا يدعو لإضراب عام للي ذراع باغبو

دعا الحسن وتارا، الذي يعترف العالم بفوزه في الانتخابات الرئاسية بساحل العاج، البلاد إلى إضراب عام "للي ذراع الرئيس المنتهية ولايته لوران باغبو وإجباره على الاعتراف بفوز وتارا".