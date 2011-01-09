استفتاء جنوب السودان:انتهاء التصويت في يومه الأول

انتهى التصويت في اليوم الأول لاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان لذي قد يسفر عن دولة جديدة تضاف إلى عديد دول العالم في قلب القارة الافريقية.

وتفيد تقارير مراسلي بي بي سي بأن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من الناخبين في جنوب السودان الذين اصطفوا في طوابير طويلة امام مراكز الاقتراع.كما جرت عمليات تصويت في الخارج وكانت أكبر نسب الإقبال في العاصمة الكينية نيروبي.

من واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال رصد موفد بي بي سي اشرف ناجي اصطفاف طوابير المقترعين منذ ساعات الصباح الاولى. ويقول ان بدء عملية الاقتراع تزامن مع قرع اجراس الكنائس في يوم عطلة الاحد التي يتوجه فيها السكان للصلاة في الكنائس.

واشار الى ان ثمة صعوبات كبيرة واجهت الناخبين في الوصول الى مراكز الاقتراع بسبب صعوبة التنقل في المساحة الشاسعة للولاية ويقول ان المسؤولين في الولاية يعملون على توفير سبل تسهيل عملية الاقتراع للمقترعين في الماطق النائية وسبل نقلهم الى مراكز الاقتراع.

ومن جوبا وصف موفد بي بي سي علي اوجانة الاقبال الكبير لحظة بدء التصويت هناك، والحشود الغفيرة التي جاءت للادلاء باصواتها وسط اجواء احتفالية مميزة.