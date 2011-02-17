البحرين: أربعة قتلى بعد تفرقة المتظاهرين بالمنامة

قتل أربعة أشخاص على الأقل واصيب العشرات بجروح خلال تفريق قوات الامن البحرينية للمتظاهرين المعتصمين في دوار اللؤلؤة وسط المنامة حسب ما اعلنت عائلات الضحايا والمعارضة.

واكدت الداخلية البحرينية ان قوات الامن العام قامت باخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين والمتجمهرين فيه "بعد استنفاد كافة فرص الحوار معهم"، بيد أنها لم تتطرق الى سقوط ضحايا اثناء ذلك.واخترقت مدرعات وعربات عسكرية شوارع المنامة بعد ان اخلت قوات الامن موقع الاعتصام في دوار اللؤلؤة

وذكر شهود العيان ان قوات الامن البحرينية هاجمت المعتصمين في ميدان اللؤلؤة حوالي فجرا بينما كان العديد منهم نياما، وقامت باطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي عليهم لتفريقهم.

وقال الصحفي البحريني حسين مرهون في حديث لبي بي سي ان الشرطة البحرينية هاجمت المعتصمين حوالي الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.

واوضح ان اعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب حاصرت المعتصمين من جميع الجهات، وبدأت باطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ثم هاجمتهم لتفريقهم وتفكيك خيمهم.

ونقل عن مصادر صحفية في مستشفى السلمان في المنامة حديثهم عن سقوط قتيلين على الاقل وعشرات الجرحى .

واكد محمد المزعل نائب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب البحريني وعضو كتلة الوفاق المعارضة في حديث لبي بي سي سقوط القتيلين وقال ان ثمة عشرات الجرحى في المستشفى بعضهم حالاتهم حرجة.

دوار اللؤلؤة في ساعات الصباح الباكر يوم الخميس

ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن العميد طارق حسن الحسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية تصريحه بأنه قوات الامن دعت المتعتصمين الى مغادرة المكان " حيث استجاب البعض منهم وغادر بهدوء، بينما رفض آخرون الامتثال للقانون، الأمر الذي استدعى التدخل لتفريقهم".

وأوضح أن قوات الأمن حرصت طوال الفترة الماضية على ضبط النفس والتواصل مع عدد من الشخصيات العامة للتباحث مع المعتصمين و المتواجدين بالدوار من اجل فض تجمعهم بالطرق السلمية ، للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن ممارسة قانونية منضبطة في ظل دولة المؤسسات.

واتهم بعض المعتصمين بانهم عمدوا إلى استغلال هذا المناخ المتسامح من اجل السعي لفرض ممارسات غير قانونية ومضايقة المواطنين والمقيمين وإيقافهم عند نقاط تفتيش أقاموها للمركبات والمارة في محيط الدوار.