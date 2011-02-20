الاعلام الليبي: أجندات خارجية وراء المظاهرات

ركزت وسائل الاعلام الليبية في تناولها للاحتجاجات الجارية في البلاد والتي قتل فيها عشرات الاشخاص حتى الان على ما وصفته بالاجندات الخارجية الساعية لتقويض أمن واستقرار ليبيا.

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