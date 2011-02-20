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الاعلام الليبي: أجندات خارجية وراء المظاهرات

آخر تحديث:  الأحد، 20 فبراير/ شباط، 2011، 18:50 GMT

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ركزت وسائل الاعلام الليبية في تناولها للاحتجاجات الجارية في البلاد والتي قتل فيها عشرات الاشخاص حتى الان على ما وصفته بالاجندات الخارجية الساعية لتقويض أمن واستقرار ليبيا.

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