الاعلام الليبي: أجندات خارجية وراء المظاهرات

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ركزت وسائل الاعلام الليبية في تناولها للاحتجاجات الجارية في البلاد والتي قتل فيها عشرات الاشخاص حتى الان على ما وصفته بالاجندات الخارجية الساعية لتقويض أمن واستقرار ليبيا.
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