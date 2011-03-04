مجلس الامن يدين مقتل نساء في مظاهرة مناهضة لباغبو

بالفيديو
أخبار
منوعات
بالصور
أدان مجلس الامن الدولي مقتل ست نساء بساحل العاج أمس الخميس عندما فتح جنود النار عليهن أثناء تنظميهن مسيرة مناهضة للرئيس المنتهية ولايته لوران باغبو بمدينة أبيدجان.
.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"
أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا
يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"
أدان مجلس الامن الدولي مقتل ست نساء بساحل العاج أمس الخميس عندما فتح جنود النار عليهن أثناء تنظميهن مسيرة مناهضة للرئيس المنتهية ولايته لوران باغبو بمدينة أبيدجان. كما حذرت الامم المتحدة من أن البلاد على شفا السقوط في حرب أهلية إثر استمرار الازمة السياسية منذ نحو ثلاثة أشهر.
BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك