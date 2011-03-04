مجلس الامن يدين مقتل نساء في مظاهرة مناهضة لباغبو

أدان مجلس الامن الدولي مقتل ست نساء بساحل العاج أمس الخميس عندما فتح جنود النار عليهن أثناء تنظميهن مسيرة مناهضة للرئيس المنتهية ولايته لوران باغبو بمدينة أبيدجان. كما حذرت الامم المتحدة من أن البلاد على شفا السقوط في حرب أهلية إثر استمرار الازمة السياسية منذ نحو ثلاثة أشهر.