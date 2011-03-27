المعارضة الليبية "تواصل التقدم غربا"

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المعارضة الليبية تقول إنها تتقدم إلى الغرب بعد استعادة بلدة البريقة واجدابيا والعقيلة، والطائرات الفرنسية تدمر طائرات عائدة لقوات القذافي.
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المعارضة الليبية تقول إنها تتقدم إلى الغرب بعد استعادة بلدة البريقة واجدابيا والعقيلة، والطائرات الفرنسية تدمر طائرات عائدة لقوات القذافي.
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