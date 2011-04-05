التشدد الاسلامي يحول ريتشارد الى صلاح الدين

صدمت عائلة بريطانية بخبر اوردته صحيفة محلية بارتباط فرد من العائلة بجماعة اسلامية متشددة، اسلام فور يو كي، حظر نشاطها في المملكة المتحدة.

العائلة تفاجئت بتحول ريتشارد الى الاسلام المتشدد وانه اتخذ اسم القائد الاسلامي صلاح الدين بدلاً من اسمه المرتبط بالملك ريتشارد قلب الأسد الذي هزم في الحملات الصليبية.

صلاح الدين او ريتشارد عبر عن رغبته في القتال والموت خارج البلاد من اجل قضايا الاسلام.

الاسلاميون المتشددون ينصحون رفاقهم بعدم مصافحة من يعدونهم من "الكفار" باليد اليمنى والاكتفاء باستخدام اليد اليسرى "غير النظيفة".

ويطالبون بتطبيق الشريعة الأسلامية في المملكة المتحدة ويعتقدون ان اتباع القوانين سيقود الناس الى النار في الحياة الاخرة.

ريتشارد مثل العديد من الشباب يبحثون عن معنى حقيقي للحياة وقد وجده في الاسلام المتشدد الذي حوله الى صلاح الدين.

هذا ما يبينه احد الأفلام الوثائقية التي عرضتها القناة الثالثة لتلفزيون بي بي سي باللغة الانكليزية.