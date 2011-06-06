موسم الإنتاجات الضخمة في هوليود يفتتح بأربعة أفلام

بدأ موسم الإنتاجات السينمائية الضخمة في هوليوود، ومن بينها الجزء الجديد من فيلم: X-Men، والذي يعتمد على فكرة البطل الخارق، ويعرض حاليا في أكثر من ثلاثين دولة. . مراسلنا Tom Brook ينظر في التقرير التالي في الأسباب التي تجذب الجمهور الأمريكي لهذا النوع من الأفلام.