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موسم الإنتاجات الضخمة في هوليود يفتتح بأربعة أفلام

  • 6 يونيو/ حزيران 2011

بدأ موسم الإنتاجات السينمائية الضخمة في هوليوود، ومن بينها الجزء الجديد من فيلم: X-Men، والذي يعتمد على فكرة البطل الخارق، ويعرض حاليا في أكثر من ثلاثين دولة. . مراسلنا Tom Brook ينظر في التقرير التالي في الأسباب التي تجذب الجمهور الأمريكي لهذا النوع من الأفلام.