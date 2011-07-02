نجا خبير متفجرات تايلاندي من موت محقق أثناء محاولته ابطال مفعول سيارة مفخخة الا انها انفجرت عليه. وكانت الشرطة التايلاندية في مقاطعة ناراثيوات قد ارسلت خبير المتفجرات للتعامل مع السيارة أثر تلقي معلومات عن وجود قنابل بسيارة واقفة في أحد شوارع المدينة. ويأتي هذا الانفجار قبيل أيام من الانتخابات العامة في تايلاند.
فيديو: انفجار سيارة مفخخة بخبير متفجرات
- 2 يوليو/ تموز 2011
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