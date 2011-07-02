فيديو: انفجار سيارة مفخخة بخبير متفجرات

نجا خبير متفجرات تايلاندي من موت محقق أثناء محاولته ابطال مفعول سيارة مفخخة الا انها انفجرت عليه. وكانت الشرطة التايلاندية في مقاطعة ناراثيوات قد ارسلت خبير المتفجرات للتعامل مع السيارة أثر تلقي معلومات عن وجود قنابل بسيارة واقفة في أحد شوارع المدينة. ويأتي هذا الانفجار قبيل أيام من الانتخابات العامة في تايلاند.