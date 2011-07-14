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سورية: اعتقال فنانين ومثقفين إثر تظاهرات

  • 14 يوليو/ تموز 2011

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قوات الأمن السورية قتلت سبعة اشخاص في جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، في عملية عسكرية تستهدف احتواء المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وفي دير الزور نقلت وكالة رويترز للانباء عن شهود مقتل شخصين واصابة سبعة. وأكدت مصادر حقوقية أن عدد المعتقلين من الفنانين والكتاب والإعلاميين السوريين خلال تظاهرة في دمشق أمس ارتفع الى أربعين. ومن بين أبرز المعتقلين الفنانة مي سكاف والكاتبتان يم مشهدي وريما فليحان والصحفي إياد شربجي.