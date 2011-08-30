جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المجلس الانتقالي يطالب الجزائر بتسليم عائلة القذافي

  • 30 أغسطس/ آب 2011

طالب المجلس الانتقالي الليبي السلطات الجزائرية بتسليم أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي بعد لجوئهم الى الجزائر. وقال المجلس الانتقالي ان خميس نجل القذافي قتل في اشتباك خارج العاصمة. لكن هذا النبأ لم يتأكد من مصدر مستقل.