طالب المجلس الانتقالي الليبي السلطات الجزائرية بتسليم أفراد من عائلة العقيد معمر القذافي بعد لجوئهم الى الجزائر. وقال المجلس الانتقالي ان خميس نجل القذافي قتل في اشتباك خارج العاصمة. لكن هذا النبأ لم يتأكد من مصدر مستقل.
المجلس الانتقالي يطالب الجزائر بتسليم عائلة القذافي
- 30 أغسطس/ آب 2011
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