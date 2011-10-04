ليبيا: قوات الانتقالي تسيطر على مسقط رأس القذافي

بدأ المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الانتقالي الليبي، مزاولة مهامه، بعد يوم من إعلان رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، عن تشكيلة جديدة احتفظ فيها محمود جبريل برئاسة المكتب وحقيبة الخارجية. وتعهد كل من عبد الجليل وجبريل بالتنحي بعد ترسيخ الامن في البلاد. ميدانيا، سيطرت القوات الموالية للمجلس الانتقالي على بلدة بوهادي، مسقط رأس العقيد معمر القذافي.