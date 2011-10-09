افتتح في أوكرانيا الملعب الرياضي الذي من المقرر ان تقام على أرضه بطولة الأمم الاوروبية العام المقبل. تكلفة الملعب وصلت الى نحو خمسمائة مليون دولار.
استاد كييف جاهز لاستقبال بطولة الأمم الاوروبية
- 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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