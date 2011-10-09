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استاد كييف جاهز لاستقبال بطولة الأمم الاوروبية

  • 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

افتتح في أوكرانيا الملعب الرياضي الذي من المقرر ان تقام على أرضه بطولة الأمم الاوروبية العام المقبل. تكلفة الملعب وصلت الى نحو خمسمائة مليون دولار.