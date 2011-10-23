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تونس: اول انتخابات بعد زين العابدين بن علي

  • 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

افتتحت في تونس صباح اليوم صناديق الاقتراع حيث يدلي ملايين الناخبين بأصواتهم لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي التونسي. وتعد هذه أول انتخابات تجري في البلاد منذ الاطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيتولى المجلس التأسيسي التونسي مهمة وضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور عام تسعة وخمسين (1959).