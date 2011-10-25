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نفق قطارات تاريخي يصل الولايات المتحدة بروسيا

  • 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

أعلن عن مشروع نفق قطارات ينطلق من عمق المحيط الهادئ ليصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ويعبر المشروع عن حلم راود القيصر نيكولاتي الثاني منذ بدايات القرن العشرين، وتحديداً في العام 1905.