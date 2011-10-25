نفق قطارات تاريخي يصل الولايات المتحدة بروسيا

أعلن عن مشروع نفق قطارات ينطلق من عمق المحيط الهادئ ليصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ويعبر المشروع عن حلم راود القيصر نيكولاتي الثاني منذ بدايات القرن العشرين، وتحديداً في العام 1905.