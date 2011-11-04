الحج بالنسبة للمسلمين هو رحلة ميلاد جديدة للإنسان، هو رحلة العمر. يجتمع في مكة المسلمون من أصقاع العالم، وإن اختلفت جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم فهذه الاختلافات كلها لا تؤثر.
موسم الحج بين الزهد والبساطة والترف والفخامة
- 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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