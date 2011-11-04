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موسم الحج بين الزهد والبساطة والترف والفخامة

  • 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

الحج بالنسبة للمسلمين هو رحلة ميلاد جديدة للإنسان، هو رحلة العمر. يجتمع في مكة المسلمون من أصقاع العالم، وإن اختلفت جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم فهذه الاختلافات كلها لا تؤثر.