موسم الحج بين الزهد والبساطة والترف والفخامة

الحج بالنسبة للمسلمين هو رحلة ميلاد جديدة للإنسان، هو رحلة العمر. يجتمع في مكة المسلمون من أصقاع العالم، وإن اختلفت جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم فهذه الاختلافات كلها لا تؤثر.