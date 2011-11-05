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الحج: ملايين الحجاج يقفون بصعيد عرفة

  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

يقف ملايين الحجاج اليوم على صعيد عرفة قرب مكة المكرمة لأداء ركن الحج الاعظم والذي يوافق يوم التاسع من ذي الحجة في التقويم الهجري. والوقوف بعرفة يوافق ثاني أيام الحج بعد يوم التروية الذي قضاه الحجيج أمس في منى.