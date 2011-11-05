الحج: ملايين الحجاج يقفون بصعيد عرفة

يقف ملايين الحجاج اليوم على صعيد عرفة قرب مكة المكرمة لأداء ركن الحج الاعظم والذي يوافق يوم التاسع من ذي الحجة في التقويم الهجري. والوقوف بعرفة يوافق ثاني أيام الحج بعد يوم التروية الذي قضاه الحجيج أمس في منى.