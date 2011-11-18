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ليبيا: مدينة القلعة مفتاح حسم معركة طرابلس

  • 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

شهدت مدينة القلعه في جبل نفوسه التي يسكنها الامازيغ قتالا ضاريا بين الثوار وكتائب القذافي كغيرها من مدن ليبيا... غير ان للمدينة خصوصيه تمثلت في انها شكلت اول مواجهة بين القوات الموالية للنظام السائق وامازيغ ليبيا، وفيها وقع ما وصف بالمجزرة بحق واحد واربعين مدنيا من اهلها.