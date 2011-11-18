شهدت مدينة القلعه في جبل نفوسه التي يسكنها الامازيغ قتالا ضاريا بين الثوار وكتائب القذافي كغيرها من مدن ليبيا... غير ان للمدينة خصوصيه تمثلت في انها شكلت اول مواجهة بين القوات الموالية للنظام السائق وامازيغ ليبيا، وفيها وقع ما وصف بالمجزرة بحق واحد واربعين مدنيا من اهلها.
ليبيا: مدينة القلعة مفتاح حسم معركة طرابلس
- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011
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