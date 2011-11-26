بريطانيا: الاضراب المقبل قد يؤدي لتعطيل مطار هيثرو

علمت بي بي سي من مصادر مسؤولة ان مطار هيثرو بلندن يمكن ان يصاب بالشلل التام نتيجة اضراب موظفي الجوازات والهجرة يوم الاربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتجري هيئة المطارات البريطانية محادثات مع شركات الطيران وادارة الهجرة والجنسية البريطانية للحد من تأثير اضراب موظفي القطاع العام الاسبوع المقبل احتجاجا على خطط خفض معاشات التقاعد.

وقال مصدر مطلع على تلك المحادثات ان الامر يحتاج الى تدخل حكومي حاسم للحيلولة دون طوابير طويلة على منافذ الجوازات.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية انها تبحث في كل الخيارات المتاحة لتقليل تأثير الاضراب.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مسؤول في مطار هيثرو قوله ان المسافرين الذين سيصلون الى هيثرو في ذلك اليوم قد يضطرون للبقاء داخل الطائرات لفترات تصل الى 12 ساعة حتى يتم تصريف الطوابير على منافذ الجوازات.

وكانت السلطات طلبت من موظفي الحكومة ان يعملوا مكان ضباط الجوازات في ذلك اليوم لتلافي تعيطيل المطارات ومنافذ الحدود حيث يتوقع ان يشارك في الاضراب مليونين من العاملين في القطاع العام.