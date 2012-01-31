مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن سوريا

تواصل حكومات دول الغرب ضغوطها على مجلس الأمن لحثه على اتخاذ خطوات لإنهاء العنف في سوريا قبيل انعقاد جلسة خاصة لبحث ملف سوريا المقرر اليوم. ومن المتوقع ان يحضر هذا الاجتماع عدد من وزراء خارجية دول غربية من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلا ان مشروع القرار الذي قدمته المغرب ويحظى بدعم هذه الحكومات لا يزال يواجه برفض روسي.