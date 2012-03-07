الهند: توقيف شخص اثر الهجوم على دبلوماسي إسرائيلي

أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء انها اوقفت مشتبها في تورطه بالهجوم على سيارة دبلوماسية إسرائيلية في فبراير / شباط الماضي.

وقال راجان باغات المتحدث باسم الشرطة إنها أوقف صحفيا في نيودلهي وأنه يخضع حاليا للاستجواب.

وأضاف المتحدث أن الموقوف في الخمسين من العمر.

وأوضحت مصادر في الشرطة أن المشتبه به يدعى سيد محمد كاظمي ويحمل الجنسية الهندية ويعمل صحفيا لدى دار نشر إيرانية.

وكانت زوجة الملحق العسكري في سفارة إسرائيل قد أصيبت إصابة بليغة في الهجوم الذي وقع في 13 فبراير / شباط الماضي.

ووقع الهجوم إثر انفجار قنبلة ألصقها شخص كان على متن دراجة نارية ما أسفر عن إصابة أربعة آخرين.

وفي اليوم ذاته، فككت الشرطة في جورجيا عبوة ناسفة عثر عليها أسفل سيارة أحد العاملين في السفارة الاسرائيلية في تبليسي.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالضلوع وراء هذه الهجمات وهو ما نفته طهران.