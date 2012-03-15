جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مصر: تزايد الدور السياسي للمقاهي بعد الثورة

  • 15 مارس/ آذار 2012

منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تزايد ارتياد الشباب المقاهي التي باتت مكاناً للنقاش السياسي.