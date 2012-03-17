لاقى طرح النسخة الجديدة من جهاز الكمبيوتر اللوحي الآيباد اقبالا كبيرا من الجمهور. هذا الاقبال الذي شهدته متاجر آبل في عشر دول دفع أسهم الشركة وقيمتها السوقية لمستويات غير مسبوقة.
أبل تطرح النسخة الجديدة من الآيباد
- 17 مارس/ آذار 2012
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