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أبل تطرح النسخة الجديدة من الآيباد

  • 17 مارس/ آذار 2012

لاقى طرح النسخة الجديدة من جهاز الكمبيوتر اللوحي الآيباد اقبالا كبيرا من الجمهور. هذا الاقبال الذي شهدته متاجر آبل في عشر دول دفع أسهم الشركة وقيمتها السوقية لمستويات غير مسبوقة.