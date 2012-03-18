قال الانبا موسى أسقف الشباب في الكنيسة القبطية إن البابا شنودة الثالث الذي وافته المنية مساء أمس سيتم دفنه في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حسب وصيته. وكان الاف الأقباط تجمعوا طوال ساعات بالمقر البابوي عقب الإعلان عن نبأ الوفاة، ولم ينصرفوا إلا بعد أن خاطبهم الأساقفة راجين منهم المغادرة حتى يمكن البدء في ترتيبات طقوس الوداع، والتي تضمن تجهيز جثمان البابا وإجلاسه على العرش البابوي لمدة ثلاثة أيام ليتمكن الأقباط من إلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن تقام الجنازة ويتم دفنه يوم الثلثاء. مراسلنا خالد عز العرب يرصد لنا الأجواء في المقر البابوي بالعباسية ليلة وفاة البابا شنودة.
مصر: الكنيسة تعلن الحداد على وفاة البابا شنودة
- 18 مارس/ آذار 2012
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