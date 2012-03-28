شاؤول موفاز يفوز بزعامة حزب كاديما

فاز شاؤول موفاز بزعامة حزب كاديما على منافسته تسيبي ليفني وذلك خلال الانتخابات الداخلية في أكبر الأحزاب في اسرائيل من حيث عدد المقاعد، فشل الحزب في تشكيل ائتلاف حكومي وضعه في صفوف المعارضة, وأعرب بعض قيادات الحزب عن خشيتهم أن تعتزل تسبي لفيني العمل السياسي او تنضم إلى حزب اخر بعد فشلها في الانتخابات , الأمر الذي سيضعف موقف الحزب خلال الانتخابات العامة المقبلة.