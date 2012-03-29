"وادي خالد" مقصد رئيس لللاجيئين السوريين في لبنان

تلاشت حركة عبور اللاجئين السوريين إلى لبنان شمالا عبر منطقة وادي خالد الحدودية وذلك بسبب زرع السلطات السورية لألغام أرضية على طول الحدود بين البلدين، حسب ما يقول سكان المنطقة. إلا أن المعوقات الأمنية لم تؤثر على وضع وادي خالد كمقصد للاجئين السوريين بعد دخولهم لبنان.