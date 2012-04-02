يدرب نادي أريحا للفروسية فريقا نسائيا هو الاول من نوعه في تاريخ رياضة الفروسية الفلسطينية والتي بدأت منذ عام سبعة وتسعين بدعم من الرئيس الراحل ياسر عرفات , اتحاد الفروسية الفلسطيني ومعه نادي أريحا يؤكدون على أهمية تدريب فريق نسائي فلسطيني و يطمحون أن تستطيع فارسات هذا الفريق مستقبلا التأهل لبطولات الفروسية العربية والدولية.
اول فريق نسائي فلسطيني لرياضة الفروسية
- 2 أبريل/ نيسان 2012
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