اول فريق نسائي فلسطيني لرياضة الفروسية

يدرب نادي أريحا للفروسية فريقا نسائيا هو الاول من نوعه في تاريخ رياضة الفروسية الفلسطينية والتي بدأت منذ عام سبعة وتسعين بدعم من الرئيس الراحل ياسر عرفات , اتحاد الفروسية الفلسطيني ومعه نادي أريحا يؤكدون على أهمية تدريب فريق نسائي فلسطيني و يطمحون أن تستطيع فارسات هذا الفريق مستقبلا التأهل لبطولات الفروسية العربية والدولية.