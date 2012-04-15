جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إحياء ذكرى تيتانيك في موقع غرقها في المحيط الأطلسي

  • 15 أبريل/ نيسان 2012

تصادف اليوم الذكرى المائة على غرق السفينة الاسطورة تايتانيك والتي راح ضحيتها ما يزيد على الف و خمسمائة شخص. لاحياء هذه الذكرى اتجهت عدة سفن الى مكان غرق تايتانيك في المحيط الاطلسي للصلاة على ارواح من لقوا حتفهم في ذلك الحادث.