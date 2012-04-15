تصادف اليوم الذكرى المائة على غرق السفينة الاسطورة تايتانيك والتي راح ضحيتها ما يزيد على الف و خمسمائة شخص. لاحياء هذه الذكرى اتجهت عدة سفن الى مكان غرق تايتانيك في المحيط الاطلسي للصلاة على ارواح من لقوا حتفهم في ذلك الحادث.
إحياء ذكرى تيتانيك في موقع غرقها في المحيط الأطلسي
- 15 أبريل/ نيسان 2012
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