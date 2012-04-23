ذاكرة اذاعة الحلقة الحادية عشرة

في هذه الحلقة الاديب والكاتب المسرحي توفيق الحكيم صاحب اهل الكهف وشهرزاد واكثر من خمسين مسرحية الذي اشتهر بالبخل وخفة الظل والسخرية اللاذعة، ومع العلامة حسن الكرمي وقول على قول ونلاحظ في هذه الحلقة انه لم يعثر على قائل الابيات واعترف بذلك وقال في الختام الله اعلم ورغم ذلك فقد تحايل على هذا المازق الادبي بأن قدم عدة احتمالات واترككم تكتشفون بانفسكم كيف كان ذلك.

مذيع ومايكرفون وضيف حلقتنا المذيع القدير ايوب صديق الذي طالب عدد كبير من المستمعين باجراء لقاء معه خاصة الصديق طارق النيهوم من ليبيا واسماعيل الشيخ من الاسكندرية وخليل برهان من امريكا وايوب من الاصوات المتميزة التي لايخطؤها اي مستمع وله بالع طويل مع هيئة الاذاعة البريطانية كما انه شاعر مفوه طالما اتحفنا بشعره الذي لايخلو من مسحة لاتخلو من سخرية لاذعة ومبطنة واترك ايوب يتحدث عن نفسه.

ومظفر النواب في لقاء مع سلوى الجراح في برنامج في الواحة اجري عام 1995 ومظفر يحيرك التعريف به فهو ممن يصدق عليهم غني عن التعريف سواء بلهجته العراقية المحلية او صوره المتعلقة بالاهوار رغم نشأته في بغداد وقد بادرت الزميلة المذيعة القديرة سلوى الجراح بتحذيره بانه في واحة وكشفت له اجواء الواحة.