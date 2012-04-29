عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اجتماعا مع ممثلي القوي السياسية المصرية للاتفاق على النسب والمعايير الخاصة بالتشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، حيث توصلت القوى السياسية إلى زيادة عدد الشخصيات العامة التي لا تنتمي لأي حزب سياسي، مع التأكيد على أن يتم تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان. وفي سياق متصل، أطلق الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حزب "الدستور" الجديد الذي قال إنه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة المصرية التي تتعرض للإجهاض والتشويه.
مصر: المجلس العسكري يجتمع مع ممثلي القوي السياسية
- 29 أبريل/ نيسان 2012
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