في لبنان، جددت بعض القيادات المسيحية مؤخرا دعوتها لابناء الطائفة المسيحية بعدم بيع عقاراتهم لغير المسييحين بعد ان سجلت عمليات بيع كبيرة في بعض المناطق ادت الى تغيير ديموغرافي فيها حسبما يقول هؤلاء وقد بدأت بعض البلديات بالفعل منع البيع بين الطوائف.