22 قتيلا وإصابة 125 في تفجير انتحاري في بغداد

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الاثنين وسط العاصمة العراقية بغداد إلى 22 قتيلا و125 مصابا.

وكان مسؤولون أمنيون قد تحدثوا في وقت سابق عن سقوط 18 قتيلا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مبنى ديوان الوقف الشيعي وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت المصادر أن انتحاريا فجر السيارة أمام المبني التي تقع في منطقة باب المعظم.

وأضاف مسؤولون أن السيارة المفخخة كانت متوقفة في موقف للسيارات بالقرب من مبنى الديوان.

وقد أدى الانفجار إلى أضرار كبيرة فقد انهارت واجهة البناية المكونة من ثلاث طوابق وتناثر زجاج النوافذ في المنطقة المحيطة.

وجاء الهجوم بعد أسبوع واحد من مقتل 17 في سلسلة من التفجيرات في بغداد.

وانخفضت أعمال العنف بشكل عام في العراق عما كانت عليه ما بين عامي 2006 و2007 ولكن جماعات مسلحة تشن هجمات من حين لآخر تستهدف مدنيين ورجال الأمن