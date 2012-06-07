كاميرون يدعو المجتمع الدولي الى عزل النظام السوري

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إجراء منسق من جانب المجتمع الدولي لوقف القتل والانتقال إلى نظام جديد في سوريا.

وعبر كاميرون، في تصريحات من العاصمة النرويجية أوسلو، عن إدانته لما وصفه بالقتل الوحشي المقزز للمدنيين في سوريا.

وقال إنه يجب اتخاذ إجراء ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتطالب لندن برحيل الأسد لما تصفه بتمهيد الطريق للإصلاح السياسي الديمقراطي بما يحقق طموحات الشعب السوري.

ودعا كاميرون العالم كله، بما فيه روسيا والصين، إلى إظهار الرغبة في تحقيق الانتقال إلى نظام جديد في سوريا.