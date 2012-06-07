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كاميرون يدعو المجتمع الدولي الى عزل النظام السوري

  • 7 يونيو/ حزيران 2012

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إجراء منسق من جانب المجتمع الدولي لوقف القتل والانتقال إلى نظام جديد في سوريا.

وعبر كاميرون، في تصريحات من العاصمة النرويجية أوسلو، عن إدانته لما وصفه بالقتل الوحشي المقزز للمدنيين في سوريا.

وقال إنه يجب اتخاذ إجراء ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتطالب لندن برحيل الأسد لما تصفه بتمهيد الطريق للإصلاح السياسي الديمقراطي بما يحقق طموحات الشعب السوري.

ودعا كاميرون العالم كله، بما فيه روسيا والصين، إلى إظهار الرغبة في تحقيق الانتقال إلى نظام جديد في سوريا.