الاشتراكيون يتصدرون نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية

حقق الحزب الاشتراكي الفرنسي بزعامة الرئيس فرانسوا هولاند وحلفاؤه نتائج تمنحهم أغلبية في الجولة الأولى من الاننتخابات الشرعية.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد حصل اليسار بمختلف مكوناته على نحو 46.77 في المئة من الأصوات مقابل 34.07 في المئة لحزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (الاتحاد من اجل حركة شعبية)،بينما حصل أقصى اليمين ممثلا في الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان على 13.6 في المئة من الأصوات.

ووفق اخر التقديرات سيحصد الحزب الاشتراكي وحلفاؤه ما بين 283 و329 مقعدا. وبالتالي بات في امكان الاشتراكيين وحلفائهم عدم الاعتماد على حزب الخضر خصوصا للحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).

وسينال اليمين وحلفاؤه ما بين 210 و263 مقعدا، أما أقصى اليمين والوسط فسيبلغ أقصى ما يحصلون عليه 3 مقاعد.وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 42.77 في المئة بحسب احصاء شمل 46 مليون ناخب مسجل.

وبعد اعادة انتخابه من الدورة الاولى في دائرة لوار-الاطلسية ، رحب رئيس الوزراء جان مارك ايرولت بهذه النتائج ودعا الفرنسيين إلى الإقبال على التصويت في الجولة الثانية.