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المعارضة السورية تستولي على مواقع عسكرية بريف حلب

  • 26 يونيو/ حزيران 2012

قالت الهيئة العامة للثورة السورية أن ثمانية وسبعين شخصا قتلوا معظمهم في درعا ودير الزور وحماة. وأشارت الهيئة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في تل أبيض يترافق مع ذلك دوي عدة إنفجارات وإطلاق نار كثيف