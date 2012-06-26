قالت الهيئة العامة للثورة السورية أن ثمانية وسبعين شخصا قتلوا معظمهم في درعا ودير الزور وحماة. وأشارت الهيئة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في تل أبيض يترافق مع ذلك دوي عدة إنفجارات وإطلاق نار كثيف
المعارضة السورية تستولي على مواقع عسكرية بريف حلب
- 26 يونيو/ حزيران 2012
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