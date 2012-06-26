لا مساواة بين المهاجرين والمجرمين في قانون أريزونا

استقبل المهاجرون المقيمون في ولاية اريزونا الامريكية بالارتياح قرار المحكمة العليا الأمريكية الغاء بنود من القانون المعروف بقانون أريزونا المثير للجدل، والذي كان يساوي بين المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين في هذه الولاية القريبة من الحدود المكسيكية.