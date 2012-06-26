جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لا مساواة بين المهاجرين والمجرمين في قانون أريزونا

  • 26 يونيو/ حزيران 2012

استقبل المهاجرون المقيمون في ولاية اريزونا الامريكية بالارتياح قرار المحكمة العليا الأمريكية الغاء بنود من القانون المعروف بقانون أريزونا المثير للجدل، والذي كان يساوي بين المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين في هذه الولاية القريبة من الحدود المكسيكية.