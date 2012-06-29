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آفاق: هندسة البيت العربي المعاصر

  • 29 يونيو/ حزيران 2012

يقيم المتحف البريطاني للهندسة معرضاً في "موزاييك رومز" في لندن عنوانه "هندسة البيت العربي المعاصر"، في خطوة تدل على التقدم الحاصل في مجال الهندسة في العالم العربي والإهتمام الذي يحظى به في بريطانيا.