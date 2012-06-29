آفاق: هندسة البيت العربي المعاصر

يقيم المتحف البريطاني للهندسة معرضاً في "موزاييك رومز" في لندن عنوانه "هندسة البيت العربي المعاصر"، في خطوة تدل على التقدم الحاصل في مجال الهندسة في العالم العربي والإهتمام الذي يحظى به في بريطانيا.