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مظاهرات في هونغ كونغ: "لا لتمجيد الحزب الشيوعي الصيني"

  • 30 يوليو/ تموز 2012

تسبب كتاب يمجد الحزب الشيوعي الصيني سيتم ادراجه ضمن المنهج الدراسي في هونغ كونغ ابتداء من العام المقبل في احتجاجات واسعة في تلك المستعمرة البريطانية السابقة. ووصف أولياء التلاميذ المشاركون في الاحتجاجات الكتاب الجديد بأنه محاولة من بكين لغسل ادمغة اطفالهم.