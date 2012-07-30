تسبب كتاب يمجد الحزب الشيوعي الصيني سيتم ادراجه ضمن المنهج الدراسي في هونغ كونغ ابتداء من العام المقبل في احتجاجات واسعة في تلك المستعمرة البريطانية السابقة. ووصف أولياء التلاميذ المشاركون في الاحتجاجات الكتاب الجديد بأنه محاولة من بكين لغسل ادمغة اطفالهم.
مظاهرات في هونغ كونغ: "لا لتمجيد الحزب الشيوعي الصيني"
- 30 يوليو/ تموز 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو