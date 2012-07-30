مظاهرات في هونغ كونغ: "لا لتمجيد الحزب الشيوعي الصيني"

تسبب كتاب يمجد الحزب الشيوعي الصيني سيتم ادراجه ضمن المنهج الدراسي في هونغ كونغ ابتداء من العام المقبل في احتجاجات واسعة في تلك المستعمرة البريطانية السابقة. ووصف أولياء التلاميذ المشاركون في الاحتجاجات الكتاب الجديد بأنه محاولة من بكين لغسل ادمغة اطفالهم.