في هذه الحلقة سيكون معناالشاعراحمد رامي, الرقيق الذي على العشرين قيد قلبه صاحب احلى الكلمات واكثر من ثلاثمائة اغنية لكوكب الشرق ام كلثوم صاحب انها قصة حبي وصاحب اكثر من خمسمائة اغنية لثلاثين فيلما.
الحلقة السابعة و العشرون من برنامج ذاكرة اذاعة
- 11 أغسطس/ آب 2012
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