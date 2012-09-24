الحلقة الرابعة و الثلاثون من برنامج ذاكرة اذاعة
في هذه الحلقةسنقدم العدد الأول من حصاد الشهر اول مجلة اذاعية تسمع ولاتقرا, وبها كذلك مقتطفات من برامج لكل سؤال جواب والسياسة بين السائل والمجيب وقول على قول للعلامة حسن الكرمي.
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الحلقة الرابعة و الثلاثون من برنامج ذاكرة اذاعة
في هذه الحلقةسنقدم العدد الأول من حصاد الشهر اول مجلة اذاعية تسمع ولاتقرا, وبها كذلك مقتطفات من برامج لكل سؤال جواب والسياسة بين السائل والمجيب وقول على قول للعلامة حسن الكرمي.