كلينتون في القدس لدعم سبل التوصل الى هدنة

وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى القدس في محاولة لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها ستعمل مع إسرائيل ومصر في إطار جهود الوساطة للتوصل لهدنة في غزة "خلال الأيام القادمة".

وأكدت أنه "من الضروري وقف التصعيد في الموقف" في غزة، ورحبت بجهود الوساطة المصرية.

وبعد محادثات في وقت متأخر من ليل الثلاثاء مع نتنياهو، من المقرر أن تتوجه كلينتون إلى رام الله بالضفة الغربية والقاهرة الأربعاء.

وأعربت كلينتون عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى هدنة وقالت "بوصفها زعيم إقليمي وجارة، فإن مصر لديها الفرصة والمسؤولية لمواصلة لعب دور حاسم وبناء في هذه العملية، سأنقل هذه الرسالة إلى القاهرة غدا، وسأجرى مشاورات مع الرئيس (الفلسطيني) عباس في رام الله".